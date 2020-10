<span style='text-decoration: underline;'>JS Kabylie</span>:<br><span style='color:red;'>Débouté par la commission de recours, le président Mellal compte saisir le TAS</span>

Le président de la Jeunesse Sportive de Kabylie, Chérif Mellal, suspendu deux ans par la Commission de discipline de la LFP avec proposition de radiation à vie, et dont l’appel a été rejeté dernièrement par la Commission de recours, a décidé de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), pour faire valoir ses droits, a annoncé dimanche soir la Direction des Canaris.

«Le TAS algérien sera saisi dans les meilleurs délais pour faire valoir les droits du club» a annoncé la direction de la JSK dans un bref communiqué, en se disant «très surprise» par la décision de la Commission de recours, qui a maintenu la sanction de la Commission de discipline «en dépit des nombreux vices de forme» qui ont été énumérés par l’avocat du club dans la prise de cette sanction «arbitraire». La Commission de discipline s’était réunie le vendredi 10 septembre 2020, sur saisie de le FAF, en date du 9 août 2020 et du 7 septembre 2020, et a prononcé une sanction de deux ans de suspension de toute fonction officielle et/ou activité en relation avec le football, à compter du 20 juin 2020 , avec une proposition de radiation à vie du mouvement sportif national. Mellal a été sanctionné pour «violation de l’obligation de réserve» ainsi que pour «outrage envers la Fédération et la Ligue» ainsi que pour «atteinte à la dignité et à l’honneur de leurs membres, avec «non-respect des décisions» des commissions juridictionnelles. Une lourde sanction infligée au président de la JSK, alors qu’il était déjà sous le coup d’une sanction disciplinaire de deux ans de suspension fermes.