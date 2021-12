<span style='text-decoration: underline;'>PRÈS DE 40.000 DOSES ONT ÉTÉS REÇUS</span>:<br><span style='color:red;'>Début aujourd’hui de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière</span>

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à Oran sera entamée aujourd’hui mercredi dans 53 policliniques à travers la wilaya d’Oran, a-t-on appris hier auprès de la Direction de la santé et de la population.

Près de 40.000 doses ont étés reçu dans ce cadre, pour permettre l’entame de cette campagne. Au fur et a mesure de la demande, d’autres quotas de ce vaccin seront ramenés du niveau central.

Cette campagne de vaccination est importante notamment pour les personnes vulnérables avec les inquiétudes d’une 4eme vague de la pandémie. Le vaccin grippal est primordial pour contrer une éventuelle vague de grippe lors de la saison du froid. Notons que la vaccination est préconisée pour les personnes faibles exposées aux complications de la grippe saisonnière dont les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires aiguës, du diabète, de l’obésité ou d’insuffisance rénale ainsi que pour les femmes enceintes.

La grippe est une maladie infectieuse des voies respiratoires qui se développe dans la gorge et le nez. Elle est essentiellement causée par deux types de virus très contagieux : l’Influenza A et l’Influenza B. L’Influenza A est responsable d’épidémies et des pandémies mondiales, tandis que l’Influenza B est à l’origine d’épidémies plus localisées. Ces virus sont en perpétuelle mutation : des souches différentes apparaissent chaque année. La grippe est généralement bénigne chez des adultes jeunes en bonne santé. Mais elle n’est pas une maladie banale et peut avoir des conséquences graves chez les sujets à risque de complications (notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, etc).

Selon les médecins le vaccin contre la grippe comporte très peu de contre-indications et peut même être utilisé à tous les stades de la grossesse, chez les femmes qui allaitent et chez les enfants à partir de 6 mois.

Fethi Mohamed