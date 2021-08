<span style='text-decoration: underline;'>Pour une rentrée scolaire sécurisée à la date fixée</span>:<br><span style='color:red;'>Début aujourd’hui de la vaccination des corps de l’Education</span>

Suite aux dernières directives reçues dans le cadre de l’accélération de la vaccination et pour assurer une bonne rentrée scolaire le 21 septembre prochain, l’opération de vaccination des corps du secteur de l’éducation sera entamée aujourd’hui à Oran, a-t-on appris hier auprès du docteur Youcef Boukhari, chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran.

«Nous avons eu cette semaine une réunion avec la direction de l’éducation concernant la vaccination du personnel de l’éducation, qui sont au nombre de 26000 entre enseignants, agent d’administration et agents de soutien» dira notre interlocuteur. Pour réussir cette opération 46 unités de dépistage et de suivi (UDS) seront mobilisées.

Pour les régions reculées dépourvues de ces structures, la vaccination se déroulera au niveau des salles de soins. «Dans la ville d’Oran, nous avons mis une équipe dans le centre de médecine de travail du secteur de l’éducation (CMT), 30000 doses de vaccins ont été programmées pour cette opération» ajoute le docteur Youcef Boukhari.

Notre interlocuteur a lancé un appel à tous les travailleurs du secteur de la santé pour se rapprocher de l’UDS la plus proche afin de se faire vacciner.

Il est à rappeler que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé récemment que la prochaine rentrée sociale des corps de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, était «tributaire de la vaccination de tous».

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed avait plaidé récemment pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l’Education et à sa généralisation aux enseignants et employés dans les établissements scolaires.

Il a affirmé que «la vaccination des enseignants, fonctionnaire et employés du secteur de l’Education nationale est un facteur essentiel pour une rentrée scolaire sécurisée à la date fixée».

Fethi Mohamed