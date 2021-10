<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Début de commercialisation de 2200 quintaux de pomme de terre</span>

La wilaya de Relizane a procédé dimanche à la commercialisation de 2.200 quintaux de pomme de terre stockés dans des chambres froides, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

L’opération de déstockage de la pomme de terre et sa commercialisation entre dans le cadre du programme du système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC) et ce, pour assurer l’approvisionnement du marché de ce tubercule, outre la régulation du marché et la stabilité des prix en la matière, a indiqué à l’APS le directeur des services agricoles Boualem Tridi. L’opération d’approvisionnement des marchés en pomme de terre de façon progressive est supervisée par une commission relevant de la DSA et ce au niveau des chambres froides appartenant à l’un des privés situées dans la commune de H’madna , à l’Est de la wilaya de Relizane. La commercialisation de la pomme de terre stockée s’effectue de manière graduelle et ce, jusqu’à la première récolte des quantités de ce tubercule de saison dans les wilayas voisines, à l’instar de Mostaganem, Tiaret et Mascara, a indiqué à l’APS la cheffe de service de l’organisation de la production et de l’appui technique à la DSA, Nadia Arbaoui, signalant que cette opération vise à casser les prix de ce produit agricole qui a connu récemment une grande augmentation des prix. Le prix de la pomme de terre qui est écoulée sur le marché de gros à 50 DA le kilogramme, est négocié dans les marchés de détail entre 75 et 95 DA le kilogramme, a-t-on constaté. Le directeur des services agricoles a lancé un appel à l’investissement dans le domaine des chambres froides et ce, pour assurer une disponibilité de divers produits agricoles et de préserver la stabilité des prix tout au long de l’année.