<span style='text-decoration: underline;'>JM-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Début de la 2ème session régionale de formation des stadiers</span>

La deuxième session régionale de formation des stadiers (agents d’encadrement des stades) a été lancée dimanche à Oran, en prévision de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens (JM), prévue l’été prochain dans la capitale de l’Ouest du pays.

Abritée par l’Institut national de formation supérieure des cadres de sport, la session de formation s’étalera sur une semaine (27-31 mars), sous la supervision du Comité national de sécurité des JM. Les participants, au nombre de 140 stagiaires représentant 14 wilayas de l’Ouest, bénéficieront ainsi de cours théoriques et pratiques. A ce propos, les encadreurs du stage ont décidé de réduire la durée de la formation à une semaine au lieu de deux, comme ce fut le cas lors de la première session en janvier dernier «pour des considérations d’ordre méthodologique», ont -t-il précisé. Le contenu de la session a été, quant à lui, modifié «pour qu’il devienne en parfaite adéquation avec le côté pratique du stage», ont indiqué les encadreurs. Outre ces modifications, il a été également décidé de ramener à quatre le nombre de centres régionaux concernés par cette deuxième session de formation après l’affectation des stagiaires des centres d’Ouargla et Tamanrasset vers celui d’Alger. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS) d’Oran, Yassine Syafi a souligné qu’une telle formation «est très importante en prévision de l’événement méditerranéen, voire même après, d’autant que les autorités concernées songent sérieusement à donner une forte impulsion à la formation des stadiers en prévision de leur future implication dans l’organisation de diverses compétitions sportives». M. Syafi, qui a salué les «bonnes» conditions dans lesquelles s’est déroulée la première session, a ajouté que la domiciliation de ce stage au niveau de l’Institut Supérieur de Formation des Cadres Sportifs «mettra les étudiants dans les mêmes conditions, ou presque, prévalant pendant les compétitions, étant donné que cet institut dispose de multiples installations sportives, dont un terrain de football, une piste d’athlétisme et une salle omnisports». Soulignant que tous ces équipements permettront une bonne formation des stagiaires grâce aux cours dispensés par des professeurs de l’institut, ainsi que des représentants des corps de sécurité et de la Protection civile, le DJS a précisé que la troisième et dernière session sera nationale. Elle regroupera, en fin mai prochain à Oran, pas moins de 580 stagiaires de 58 wilayas, a-t-il fait savoir. Pour rappel, la prochaine édition des JM, un événement que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire, est prévue du 25 juin au 6 juillet 2022.