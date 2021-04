<span style='text-decoration: underline;'>Zakat El Fitr</span>:<br><span style='color:red;'>Début de la collecte à travers plus de 500 mosquées</span>

La collecte de la Zakat El Fitr a été entamée hier (mardi) à Oran dans plus de 500 mosquées, a-t-on appris auprès du directeur des affaires religieuses de la wilaya Messouad Amrouche.

«Suite aux dernières directives du Ministère et l’action caritatives de ses directions à travers le territoire national, le montant de la Zakat a été fixé à 120Da cette année pour chaque membre de la famille. Cette Zakat peut être sortie à partir de la 2eme quinzaine du mois de Ramadhan, pour être redistribuée ensuite aux personnes nécessiteuses deux jours avant l’aïd El Fitr» explique-t-il. Les montants collectés à Oran avoisinent les 10 millions Da, et sont redistribués au profit des familles nécessiteuses. «Le citoyens peut s’approcher de l’imam ou du comité de la mosquées, pour sortir sa Zakat, le citoyen peut donner sa zakat à ce comité ou directement aux personnes nécessiteuses. Si une famille est composée de 4 personnes, le montant avoisinera les 600 Da ce qui reste maigre pour une famille nécessiteuse.

L’idéal sera de 5000 ou 10.000Da pour chaque famille, pour leur permettre d’acheter des vêtements ou des gâteaux et pour qu’elle soit heureuse le jour de l’Aid El Fitr comme les autres familles» dira le directeur des affaires religieuses. Le ministère des affaires religieuses et des wakfs a chargé les imams des mosquées de procéder, en collaboration avec les comités des mosquées à travers l“ensemble du territoire national, à la collecte de la Zakat El-Fitr à compter du 15e jour du mois de Ramadhane en vue de sa redistribution aux nécessiteux, un ou deux jours avant Aïd El-Fitr.

Pour les donateurs, s’acquitter de cette aumône permet d’allier tradition musulmane et action caritative, avec un réel impact sur les populations dans le besoin. Pour les bénéficiaires, ce droit contribue à réduire les inégalités.

La vocation de la Zakat est de favoriser le partage et la solidarité avec les personnes en difficulté sociale. « Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause d”Allah et aux voyageurs. » (Coran, S.9 V.60).

Fethi Mohamed