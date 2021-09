<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Début de la préparation d’avant saison</span>

L’entraîneur Sid Ahmed Slimani a été reconduit par le PCA Hennani Abdelghani afin de driver l’USMBA pour la seconde année consécutive et poursuivre son projet qu’il compte faire aboutir en trois saisons.

A propos de l’opération de prospection des réservistes de moins de 21 ans, Slimani a annoncé avoir repéré et pris sept nouveaux jeunes joueurs afin d’espérer alimenter l’équipe première avec au moins quatre éléments la saison prochaine.

Concernant le prochain exercice 2021-2022, l’équipe phare de la Mekerra sera désormais pensionnaire de la Ligue 2, car le pari espéré par Slimani de réaliser le maintien en Ligue Une fut un échec. C’est mercredi dernier que la première séance de préparation de la saison a eu lieu au stade du 24 Février 1956 de Bel Abbés. Dans le volet technique, c’est un staff totalement remanié par Slimani qui a fait appel à ses anciens adjoints quant il drivait l’O Médéa à l’instar de son premier adjoint Hadek Med qui entraînait les jeunes de l’OM, Ouhala Samir et enfin le nouveau entraîneur des gardiens, Allan Abderrahmane (ex gardien du MCA et l’USMA et entraîneur des gardiens en Arabie Saoudite pour onze années). En rajeunissant son effectif qui endossera les couleurs d’El Khadra, Slimani mise sur son objectif de rabaisser la masse salariale des joueurs à 600 voir 500 millions de centimes par mois.

B.Didéne