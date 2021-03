<span style='text-decoration: underline;'>Avec un quota de 60 doses</span>:<br><span style='color:red;'>Début de la vaccination chez les médecins libéraux</span>

Les médecins libéraux à Oran étaient parmi les soldats qui ont lutté contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Plusieurs médecins libéraux à Oran ont été touchés par la pandémie alors qu’ils accomplissaient leur profession.

Le Conseil de l’ordre des médecins à Oran a procédé en coordination avec la directiona de la santé et de la population de la wilaya d’Oran à l’entame de la campagne de vaccination des médecins libéraux à Oran, a-t-on appris auprès de Benkkada Mohamed El Bachir président de l’ordre des médecins.

«Les médecins libéraux étaient une partie prenante de la lutte contre le Covid-19, nous avons eu des décès parmi les libéraux, et la plupart d’entre eux n’ont pas fermé leurs portes durant la crise sanitaire, ils ont continué à soigner les gens» dira notre interlocuteur. «Nous avons eu un très bon accueil de la part de la direction de la santé de la wilaya, mais vu le nombre très bas des doses de vaccins reçu par la DSP, nous avons quand même décidé avec la DSP de commencer à appeler les médecins libéraux à s’inscrire au niveau du conseil de l’ordre, où nous avons ouvert un registre, avec la propriété pour les médecins âgés de plus de 60 ans et souffrant de maladies chroniques» explique le docteur Benkadda. Avant d’ajouter: «nous avons eu un quota symbolique de 60 doses soit 30 médecins. La vaccination a été entamée dans de bonnes conditions au niveau de l’EPSP de Front de mer, et je tiens à remercier le cadre médical et administratif de cette policlinique, la plupart des médecins vaccinés sont âgés de plus de 60 ans.

A chaque fois qu’il y aura un arrivage de vaccins, il y aura un quota pour les médecins libéraux» dira –t-il. Notre interlocuteur a lancé également un appel aux citoyens pour se faire vacciner. «Le message que je voudrais passer aux citoyens, c’est de participer à la campagne de vaccination, parce que il y’a une méfiance des citoyens par rapport au vaccin, je suis président du conseil de l’ordre et je me suis fait vacciné» conclue le docteur Benkkada Mohamed.

Fethi Mohamed