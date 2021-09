<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe de la Fifa 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Début de la vente de billets</span>

La vente des billets de la première Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021, a débuté ce mardi, a annoncé la Fédération internationale de football. Des billets sont disponibles pour l’ensemble des matches, dont deux marqueront l’inauguration de stades flambant neufs, spécifiquement construits pour la Coupe du Monde 2022: Al Beyt et Ras Abou Aboud.

Prévus lors d’une première journée qui s’annonce d’ores et déjà passionnante, ces duels opposeront le Qatar à Bahreïn à 17h00 (heure algérienne) au stade Al Beyt et les Emirats arabes unis à la Syrie à 20h00 (heure algérienne) au stade Ras Abou Aboud. Les supporters ont la possibilité d’assister à deux des quatre matches programmés chaque journée de la phase de groupes dès lors que les coups d’envoi sont espacés de quatre heures, soit le temps nécessaire pour rejoindre confortablement le stade suivant à l’aide des transports en commun. Des séries de billets spécifiques à une équipe seront également commercialisés lors de cette nouvelle phase de vente, qui se terminera mardi 12 octobre. Enfin, la phase de vente de dernière minute démarrera le mardi 2 novembre et courra jusqu’à la fin de la compétition. La Coupe arabe 2021 offre un avant-goût du mondial 2022, qui se disputera un an plus tard. Lors de cette première compétition panarabe de la FIFA, mettant aux prises 16 équipes du mardi 30 novembre au samedi 18 décembre prochains, les spectateurs et les équipes pourront profiter du sens de l’hospitalité des Qatariens. Outre le stade Al Beyt et le stade Ras Abou Aboud, le dispositif prévu comporte le stade Al Themama, le stade Ahmad Ben Ali, le stade de la Cité de l’éducation et le stade Al Janoub, construits expressément en vue de 2022. La compétition se déroulant à la même période de l’année que la Coupe du Monde 2022, les supporters et les équipes devraient bénéficier de températures clémentes, situées entre 15 et 24 C. En outre, compte tenu de la géographie du pays hôte, les déplacements entre les sites seront courts et les horaires des coups d’envoi permettront d’assister à plusieurs rencontres dans la même journée pendant la phase de groupes.