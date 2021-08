<span style='text-decoration: underline;'>Incendies de forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Début de l’opération de défrichement et de nettoyage des espaces détruits</span>

Une opération de défrichement et de nettoyage des espaces forestiers touchés par les derniers incendies enregistrés dans plusieurs wilayas a été lancée, hier, samedi, au niveau de certaines localités du pays.

Le début de cette opération a été annoncé par le ministère de l’Agriculture et du développement rural dans un communiqué rendu public sur son compte Facebook. «En application des instructions de M. Abdelhamid Hamdani, ministre de l’Agriculture et du développement rural, ce matin samedi 28 août 2021 (hier, ndlr), une opération de défrichement et de nettoyage des zones forestières touchées par les incendies dans plusieurs wilayas du pays a été lancée», peut-on lire dans le communiqué. La même source a indiqué que cette opération est menée par les sections du Groupement de génie rural (GGR) en collaboration avec les services forestiers au niveau de cinq wilayas du pays, à savoir Khenchela, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Tébessa et Souk Ahras. Affirmant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour finaliser le défrichement et le nettoyage dans les meilleurs délais, la même source a assuré que cette opération sera généralisée progressivement pour toucher d’autres wilayas dans lesquelles des feux de forêts ont été enregistrés.

Il convient de rappeler que le ministre Abdelhamid Hamdani, lors de la réunion de coordination qu’il a présidée le 24 août dernier, a donné des instructions aux services des conserveries de forêts et au Groupement de génie rural (GGR) pour entamer les opérations d’aménagement des espaces touchés par les incendies, et ce, avant l’arrivée des pluies. Il est à rappeler, aussi, que le ministre avait fait savoir mardi dernier que les feux de forêt ont ravagé plus 89.000 hectares à travers 35 wilayas du pays où un total de 1.186 foyers d’incendie a été enregistré.

S’exprimant lors d’une réunion tenue au siège de son département ministériel avec les cadres du ministère, de la direction générale des forêts (DGF) et les conservateurs des wilayas touchées par les incendies ainsi que des représentants de la société civile et des Scouts musulmans algériens (SMA), M. Hamdani a affirmé que «la majorité de ces feux ont été enregistrés à Tizi-Ouzou (la plus touchée) mais également dans d’autres wilayas à l’instar de Béjaïa, Khenchela, Skikda et Guelma. Le ministre a évoqué les dégâts occasionnés par ces feux qui ont impacté le domaine agropastoral, détruisant le couvert végétal et les richesses animales, des pertes qui doivent être indemnisées sur la base des résultats des opérations de recensement dont le taux a atteint plus de 75 %, a-t-il détaillé.

A ce propos, le ministre a mis l’accent sur le travail en cours pour évaluer ces pertes par la commission nationale installée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, rappelant que son département ministériel en qualité de membre de cette commission s’emploie à suivre et à évaluer les données relatives à ces pertes, et ce, en vue de trouver une approche sérieuse et pratique pour les indemnisations.

Outre l’indemnisation des personnes activant dans le domaine agropastoral, M. Hamdani a insisté sur la priorité urgente de réhabiliter les espaces forestiers endommagés, à travers le nettoiement de ces espaces dans les plus brefs délais avant la saison des pluies, faisant état de 20 millions d’arbrisseaux qui seront plantés dans ces forêts dont 11 millions d’arbres fruitiers.

Samir Hamiche