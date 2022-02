<span style='text-decoration: underline;'>PREPARATIFS DE LA SEMAINE SCIENTIFIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>Début des inscriptions des exposants</span>

Afin de pouvoir participer aux expositions qui se tiendront lors de la tenue de la semaine scientifique nationale qui est programmée du 15 au 19 mai 2022 à Sétif, les services de la direction de l’université d’Oran 2 appellent l’ensemble des enseignants, des chercheurs, des doctorants et des clubs scientifiques qui veulent participer au programme des activités de cette semaine à faire la présentation de leurs travaux dans les différents stands et de s’inscrire.

Ainsi ceux qui sont intéressés par cet évènement doivent se rapprocher des services de cette université pour avoir plus de détails et plus d’informations sur les conditions exigées pour participer à ces journées. A cet effet, les exposants sont invités à transmettre à l’administration de l’EHEC, un résumé de leurs présentations sous forme d’une vidéo en mentionnant le nom, les coordonnées et les présentations par thématique. Cette opération est ouverte et s’étalera jusqu’au jeudi 17 mars. En marge de cette manifestation, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise aussi un concours national. Les candidats à cette compétition doivent répondre aux conditions exigées à savoir leurs thèses de doctorat doivent porter sur 03 thèmes bien déterminés ayant trait au développement durable et ils doivent avoir déjà soutenues entre la période qui s’étale du 01 janvier au 31 décembre 2021.

Bekhaouda Samira