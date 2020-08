<span style='text-decoration: underline;'>Education </span>:<br><span style='color:red;'>Début des séances de révision aux élèves candidats au BEM et BAC</span>

Les élèves candidats aux examens de la session 2020 du BEM et du BAC ont rejoint, mardi, les établissements scolaires des cycles moyen et secondaire de la wilaya d’Oran pour suivre des séances de révision en prévision de ces épreuves, a-t-on appris auprès de la direction locale de l’éducation.

Le responsable du secteur, Slimani Arezki, a présidé au lycée «Zergani Lahcen» d’Es-Sénia, le lancement des séances de révision programmées par le ministère de la tutelle au profit des candidats du BEM et du baccalauréat. A cette occasion, il a mis l’accent sur la nécessité de respecter le protocole préventif imposé par l’actuelle situation sanitaire exceptionnelle. Le même responsable s’est informé du dispositif mis en place notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole préventif sanitaire et l’occupation des classes dont le nombre de candidats ne doit pas dépasser les 15 élèves, conformément aux instructions stipulées dans le protocole préventif sanitaire.

Il a également rappelé que le protocole de prévention sanitaire élaboré au niveau de tous les centres d’examen, porte sur la programmation d’opérations de désinfection de toutes les infrastructures de ces centres, la fourniture de masques de protection et de gels hydro-alcoolique , la disposition des tables et des chaises de manière à assurer la distanciation entre les candidats et la mise en place d’affiches à l’entrée de chaque centre sur les méthodes préventives à suivre par tous les candidats.