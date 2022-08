<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Début du revêtement des chaussées</span>

Enfin, et après six longs mois d’attente, la collectivité locale de la Mekerra a décidé d’opérer un vaste chantier de revêtement des chaussées du centre ville et de certains quartiers qui ont connu un état de dégradation sans précédent suite à d’interminables travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées suivis par des réparation sans fin des fuites observées après la fin des travaux.

Ce qui a suscité la colère des habitants qui ont presque boudé le centre-ville devenu un champ de boue durant l’hiver dernier et une source de tonnes de poussières dégagées pendant cet été. Avant-hier, le bitumage des rues a concerné le quartier El Badr pour s’étaler vers la cité Makam aujourd’hui samedi et le boulevard Mohamed Khemisti (lycée Nadjah) dès mardi prochain. Pour les autres cités, le quartier Adda Boudjellal sera concerné dès jeudi prochain, suivi par les quartiers Salam et Sidi Amar. Un chantier de bitumage qui pourra enfin annoncer la fin du calvaire des citoyens de Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar