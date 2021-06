<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>Début du silence électoral et lancement du vote à travers les bureaux itinérants</span>

Les quotidiens paraissant à Oran ont abordé dans leurs éditions de ce mercredi la clôture de la campagne électorale des législatives de ce 12 juin et le lancement aujourd’hui de l’opération de vote à travers les bureaux itinérants dans les zones désenclavées et chez les populations bédouines des wilayas du sud.

« La campagne électorale a pris fin mardi à minuit » écrit dans ce contexte le journal « El djoumhouria », rappelant que celle-ci, selon le bilan de l’ANIE s’est déroulée dans le calme et dans un esprit de concurrence et dans le cadre de la loi. Le même quotidien a souligné que les animateurs des meetings ont souligné, mardi, au dernier jour de la campagne, l’importance de ce rendez-vous national dans la consécration de la rupture, appelant les citoyens à se rendre en force aux urnes et à faire preuve de responsabilité en élisant des candidats compétents et dignes de les représenter à l’APN.

«Par ailleurs, « El Djoumhouria » a publié les opinions de représentants de la société civile sur ces élections législatives qu’ils considèrent comme « une étape fondamentale dans la construction de l’Algérie nouvelle pour ancrer le concept de la démocratie participative entre la société civile et les institutions législatives et exécutive. » De son côté, « Ouest Tribune » a estimé qu’ « à partir d’aujourd’hui (mercredi), l’Algérie est entrée dans une nouvelle phase du processus électoral » et qu’ « aucune formation politique, ni liste de candidature partisane et indépendante, n’ont le droit de s’exprimer sur le sujet du scrutin du 12 juin prochain.

La loi impose le silence électoral. » Le journal a également signalé que plusieurs caravanes ont pris, hier, la direction des ensembles de populations isolées et nomades des wilayas du sud du pays pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit de vote. Enfin, « El Watani » a dressé le bilan de trois semaines de campagne électorale, soulignant que celle-ci a eu « un impact certain » dans la sensibilisation des citoyens sur l’importance du scrutin de samedi prochain pour le lequel sont en lice de nombreux candidats jeunes compétents et aptes à assumer la responsabilité de la députation.