Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a entamé hier en coordination avec le bureau de l’UNICEF en Algérie une session de formation sur la gestion axée sur les résultats (GAR) à l’hôtel «Zenith» en présence de directeurs centraux du ministère de la santé et des représentants de l’UNICEF en Algérie ainsi que la directrice de l’EHU d’Oran et le directeur de la santé de la wilaya d’Ain Temouchent.

La représentante de l’UNICEF en Algérie par intérim, Soraya Hassan, a déclaré que cette formation est la première d’une série de formations qui donne des outils aux cadres du ministère pour être en mesure d’élaborer des budgets programmes. «Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux de renforcement de l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur le principe de gestion axée sur les résultats tel stipulé dans la Loi organique des Lois de finances 2018. Il se propose de contribuer à l’amélioration des compétences des cadres clefs du ministère de la Santé dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation et la gestion des programmes de santé axée sur les résultats» dira- t-elle, avant d’ajouter: «Promouvoir la culture de gestion axée sur les résultats dans la prise de décision, concourt à améliorer les interventions et par conséquent à formuler des politiques publiques capables d’assurer le bien-être des populations, notamment les plus vulnérables.

Le renforcement des capacités des ressources humaines nationales compétentes est donc un ingrédient majeur pour bâtir une capacité interne pérenne, à même d’apporter une plus grande contribution à l’amélioration de la situation dans le secteur avec l’impératif d’utiliser de manière rationnelle les moyens disponibles et d’être en mesure de justifier leur utilisation».

Pour la représentant de l’UNICEF en Algérie par intérim, cette formation se propose de contribuer à une meilleure compréhension des principes de la GAR et de son application; d’utiliser les outils et les approches disponibles pour renforcer les programmes du ministère de la Santé orientés sur les résultats, destinés à la santé et au développement des enfants dans le contexte algérien. Compte tenu du poids démographique des enfants qui représentent environ un tiers de la population algérienne, l’approche de la GAR a pour but de renforcer l’obtention des résultats pour les enfants et notamment les plus vulnérables. Une meilleure application/intégration de la GAR dans les cycles de planification et budgétisation est donc indispensable pour rentabiliser les investissements publics effectués ainsi que l’efficacité des services au profit des populations et en particulier les enfants notamment les couches les plus vulnérables. L’obtention de meilleurs résultats commence aussi par une meilleure connaissance de la situation de départ (évidences et analyse) qui va être la base d’une bonne planification stratégique. Elle a également salué «les progrès réalisés par le gouvernement algérien et en particulier, le ministère de la Santé dans le domaine de la santé ainsi que les efforts déployés pour l’application de la culture de résultats».

Pour sa part, Amar Ouali, directeur de la population au sein du ministère de la Santé, a expliqué que cette formation devra être dispensée à tous les gestionnaires du secteur de la santé, «C’est une façon axée sur les résultats» dira-t-il. Le docteur Hassan expert de l’UNICEF qui animera cette formation durant 5 jours a rappelé qu’il s’agit d’une nouvelle politique de gestion axée sur les résultats.

Il est à noter que l’objectif de cette formation est de donner au participants une opportunité d’apprentissage des connaissances et pratiques afin de renforcer les capacités à appliquer une gestion axée sur les résultats et ainsi améliorer l’impact et l’efficience des programmes soutenus par le ministère de la santé et de la population.

Fethi Mohamed