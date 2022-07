Début d’une formation sur la protection de l’environnement marin au profit des cadres de la pêche

Une formation sur la protection de l’environnement et de la biodiversité du littoral au profit de cadres d’établissements activant dans le domaine de la pêche a débuté dimanche à Oran, a-t-on appris lundi de la chambre locale de la pêche et des ressources halieutiques.

Il s’agit d’une formation d’une semaine encadrée par des experts relevant de l’agence de coopération internationale allemande (GIZ), a précisé le directeur de la chambre de la pêche et des ressources halieutiques, Abdelbasset Hameri. Ce stage vise à former des cadres dans le domaine de la protection de l’environnement marin et de la biodiversité du littoral algérien, qui auront, à leur tour, la mission de former et de sensibiliser les intervenants dans le domaine de la pêche sur la nécessité d’une pêche responsable respectueuse de l’environnement marin, a-t-il précisé. M. Hameri a fait savoir que vingtcinq cadres au sein des directions et des chambres de pêche ainsi que d’instituts de formation des wilayas d’Oran, Aïn Temouchent, Annaba et Tarf prennent part à cette formation qui s’inscrit dans le cadre des projets de coopération entre le ministère de la pêche et des ressources halieutiques et l’agence allemande GIZ. Les deux parties avaient signé, en mai 2021, deux contrats d’exécution de deux projets de coopération bilatérale concernant «la protection de l’environnement et de la biodiversité du littoral algérien (PEBLA) » et «l’amélioration de la mise en oeuvre de fiscalité environnementale (ALFEN)», rappelle-t-on.