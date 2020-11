<span style='text-decoration: underline;'>Décédé mercredi d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans</span>:<br><span style='color:red;'>Le décès de Maradona secoue le monde du football</span>

Pelé : “Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a beaucoup à dire, mais pour l’instant, que Dieu aide sa famille. Un jour, j’espère qu’on pourra jouer au ballon ensemble au ciel”.

Michel Platini: “Je l’ai connu à ses 17 ans. On avait fait le reste du monde contre l’Argentine en 1979. Après, on s’est souvent vu, affronté. Je l’ai suivi pratiquement depuis 40 ans. J’avais de l’admiration et il y avait certainement un peu de rivalité. On ne peut pas avoir joué et gagné les mêmes choses sans être rivaux. Je suis très très triste. C’est notre passé qui s’en va. Je suis nostalgique d’une époque qui était belle. Cruyff, Di Stefano sont partis.

Diego a marqué ma vie. Diego est l’enfant d’une nation pauvre qui a vécu grâce au football, d’une ville pauvre comme Naples qui a vécu grâce au football. Il leur a donné de la joie, du bonheur, une coupe du monde. C’est bien au-delà de ce qu’a pu être France 1998.

Ce qui restera, ce sont ses grandes galopades. Il faisait des choses complètement différentes des autres. Il avait une grande vivacité, il allait au contact : il était au-dessus quoi. Il est né avec un ballon dans son berceau.

C’est certainement l’un des tout meilleurs joueurs du monde. On ne peut pas comprendre en France ce qu’un joueur comme Maradona peut représenter pour les Argentins. Il a été brillant après la guerre des Malouines. Il a donné beaucoup d’honneur aux Argentins”.

Cristiano Ronaldo : “Aujourd’hui, je dis adieu à un ami et le monde dit adieu à un éternel génie. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien hors pair. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, crack. On ne t’oubliera jamais”.

Gary Lineker était dans l’équipe d’Angleterre ayant encaissé la fameuse “Main de Dieu” de Diego Maradona, lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986. “Il est, de loin, le meilleur joueur de ma génération et, sans doute, le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie, mais troublée, j’espère qu’il trouvera enfin un peu de réconfort entre les mains de Dieu”, a tweeté l’ancien buteur de Leicester.

Mbappé: “Tu resteras à jamais dans l’histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier”, a tweeté le champion du monde français Kylian Mbappé.