<span style='text-decoration: underline;'>Une digne représentante de la chanson algérienne dans la diversité de ses genres</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de la chanteuse Naima Ababsa</span>

L’artiste musicienne et chanteuse andalouse et de la variété algérienne, Naima Ababsa, décédée dimanche à Alger, à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie, aura été une digne représentante de la chanson algérienne dans la diversité de ses genres, vouant sa vie à l’enrichissement et à la promotion de la Culture algérienne.

Issue d’une famille d’artistes, Naima Ababsa a marqué la scène artistique algérienne par ses prestations remarquables en participants à plusieurs manifestations culturelles dédiées à la musique en Algérie et à l’étrangers, à l’instar des festivals, arabe de Djemila à Sétif et Orientalys de Montréal, ainsi que plusieurs concerts comme celui de Bercy à Paris.

Chanteuse et instrumentiste de renom, Naïma Ababsa excellait au piano et dans l’interprétation de chansons de son répertoire ainsi que d’autres issues de la variété algérienne dans ses différents registres qu’elle reprenait après les avoir enrichies et qu’elle se réservait d’interpréter particulièrement lors des fêtes familiales et autres cérémonies.

