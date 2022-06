Décès de la journaliste à la Télévision algérienne Sabrina Khelifi

La journaliste à la Télévision nationale Sabrina Khelifi est décédée dimanche à l’âge de 37 ans, suite à un malaise cardiaque, a-t-on appris auprès de l’Etablissement public de Télévision (EPTV).

La défunte avait rejoint la Télévision publique en 2006 en tant que journaliste-reporter et faisait partie du staff de l’émission « Bonjour d’Algérie », diffusée sur Canal Algérie.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a adressé ses condoléances les plus attristées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille de la défunte et à ses proches, ainsi qu’à la corporation, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.