<span style='text-decoration: underline;'>Après une longue lutte contre la maladie</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’ancien défenseur international algérien, Faouzi Mansouri, à 66 ans</span>

L’ex-latéral gauche international algérien, Faouzi Mansouri est décédé à 66 ans, après une longue lutte contre la maladie, a annoncé mercredi son ancien club, le Montpellier Hérault Sport, sociétaire de la Ligue 1 française de football.

Né le 17 janvier 1956 à Menzel Bourguiba, en Tunisie, Mansouri est resté fameux dans les annales du football national pour avoir participé à deux Coupes du monde avec l’Algérie, en 1982 et en 1986.

Il compte également parmi «les héros de Gij?n», qui avaient offert à l’Algérie une première victoire dans un Mondial (senior), à l’occasion de la Coupe du monde de 1982 en Espagne, lorsqu’ils avaient dominé l’Allemagne Fédérale (2-1).

Sur le plan continental, le plus grand exploit de Mansouri a été une honorable troisième place à la CAN de 1984 en Côte d’Ivoire, après avoir dominé l’Egypte (3-1) dans la petite finale du tournoi, remporté finalement par le Cameroun devant le Nigeria, sur le même score de trois buts à un. Mansouri, qui n’a porté le maillot national que treize fois, a été formé à Nîmes et a porté les couleurs de Béziers, Montpellier et Mulhouse.