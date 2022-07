Décès de l’ancien directeur général du quotidien El Moudjahid Abdelmadjid Cherbal

Le journaliste et ancien directeur général du quotidien francophone El Moudjahid, Abdelmadjid Cherbal, est décédé vendredi à l’âge de 74 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 10 septembre 1948 dans la wilaya de Sétif, Abdelmadjid Cherbal a rejoint El Moudjahid en 1969 en tant que journaliste avant d’être nommé directeur général de ce quotidien en 1997, un poste qu’il a occupé juqu’en 2011, pour rejoindre le quotidien DK News, en tant que directeur général.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.