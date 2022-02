<span style='text-decoration: underline;'>Handball</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’ancien international Amara Lounes</span>

L’ancien international algérien de handball Amara Lounes est décédé ce vendredi, a annoncé la Fédération algérienne de handball (FAHB).

Ancien capitaine du sept algérien durant les années 1970-80, le N.10 a marqué de son empreinte le handball algérien en sélection nationale mais également avec les différents clubs ou il avait évolué entre autres, le Nara Kouba et la DNC. Chirurgien dentiste de formation, Amara Lounes a fait vibrer la salle Harcha-Hacene par ses prouesses techniques aux côtés des Lamdjadani, les frères Bouzerar, Meknach et Tsabet. Il avait contribué à la première qualification des Verts pour un Mondial, toutes disciplines confondues, 12 ans après l’indépendance. Pour l’ancien sélectionneur national Aziz Derouaz, il « réunissait toutes les qualités du jeu offensif et défensif. Aussi, il avait une personnalité marquante sur le terrain». A cette occasion, le directoire de la Fédération algérienne de handball dirigé par Abdekrim Bendjemil a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. «C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l’ancien international Amara Lounes.Le président du directoire de la FAHB ainsi que tous ses membres, très attristés par le décès de Amara Lounes, présentent leurs sincères condoléances à sa famille et les assurent de leur profonde sympathie», a écrit la FAHB dans un communiqué. L’instance fédérale a demandé aux clubs d’observer une minute de silence avant le coup d’envoi des matchs des différents championnats prévus vendredi et samedi. L’enterrement du défunt aura lieu samedi au cimetière de Ben Omar à Kouba après salat el Dohr.