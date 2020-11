<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’ancien président de la JSK Mohand Chérif Hannachi</span>

L’ancien président de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), Mohand Chérif Hannachi, est décédé vendredi à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé le club kabyle sur sa page officielle Facebook.

«En cette douloureuse circonstance, la direction du club, les membres du conseil d’administration, les actionnaires, les joueurs, les membres des différents staffs du club présentent à la famille et proches du défunt ses sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympathie», indique la JSK dans un communiqué. Hannachi a rendu l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja (Alger), où il a été admis depuis plusieurs jours en raison de la dégradation de son état santé. D’abord ancien joueur de la JSK (1969-1983), Hannachi, avait pris les rênes des «Canaris» en 1993. Durant son parcours en tant que président, il avait remporté plusieurs titres sur la scène nationale et internationale, faisant de lui le président le plus titré d’Algérie. Il avait quitté son poste en 2017.

Djerad présente ses condoléances à la famille de Mohand Chérif Hannachi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté, vendredi, ses sincères condoléances à la famille sportive ainsi qu’aux proches de l’ancien président de la JSK Mohand Chérif Hannachi décédé à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja (Alger). «Mohand Chérif Hannachi, que Dieu ait son âme, nous a quitté, en marquant de son empreinte l’histoire du football algérien, en tant que joueur puis président de la JSK, lui permettant de remporter plusieurs championnats nationaux et titres continentaux». «Nous présentons nos sincères condoléances à la famille du regretté ainsi qu’à l’ensemble des supporters de la JSK, implorant Dieu Le Tout Puissant d’accorder au défunt Sa sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et d`assister les siens en cette douloureuse épreuve». Mohand Chérif Hannachi est décédé, vendredi, à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie. Le défunt a été admis à l’hôpital de Ain Naadja suite à la dégradation de son état santé ces dernières semaines. Mohand Chérif Hannachi, qui figure parmi les entraineurs emblématiques algériens, a marqué de son empreinte l’histoire du football algérien, particulièrement l’équipe de la JSK dont il a porté les couleurs entre 1969 et 1983, avant d’en prendre les rênes entre 1993 et 2017. Durant son parcours, la JSK a remporté de nombreux titres sur les scènes nationale et internationale.