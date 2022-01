<span style='text-decoration: underline;'>Football</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de l’ancien sélectionneur national Kamel Lemoui</span>

L’ancien sélectionneur national des années 1980, Kamel Lemoui est décédé lundi à Paris à l’âge de 83 ans, a annoncé le MC Alger son ancien club.

Ancien international, le défunt, natif de Batna, a débuté sa carrière de footballeur dans la catégorie juniors en France, avant de regagner le pays où il a évolué successivement à l’US Biskra (1962-1964), MC Alger (1964û1966), CR Bélouizdad (1967-1968) O Médéa (1968-1970) et JS El Biar (1970-1972). En tant qu’entraîneur, il a dirigé la barre technique du MC Alger, du CR Bélouizdad, du Ahly Tripoli et de Sharjah SC (Emirats arabes). Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medaouar et les membres du Bureau exécutif ont appris «avec beaucoup de peine et de tristesse» le décès de l’ancien international Kamel Lemoui et ont «adressé leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et l’assurent de leur sympathie et de leur soutien».