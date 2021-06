<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Décès de trois ouvriers dans la station d’épuration des eaux usées à Beni Merad</span>

Trois ouvriers ont trouvé la mort, lundi, dans la station d’épuration des eaux usées à Beni Merad (Blida) alors qu’ils effectuaient les travaux de maintenance à l’intérieur d’une canalisation des eaux usées, et deux autres sont en soins intensifs, a-t-on appris auprès du Directeur local de la Protection civile, le colonel Merzag Bachi.

Les services de la Protection civile sont intervenus dans la matinée pour secourir cinq ouvriers qui effectuaient les travaux de maintenance au niveau d’une canalisation des eaux usées d’une profondeur de 6 m et à forte concentration de gaz toxiques, a précisé à l’APS le même responsable.

En dépit des tentatives des agents de la Protection civile pour les réanimer, trois d’entre eux ont succombé après leur transfert à l’Hôpital universitaire Frantz Fanon, et les deux autres victimes sont actuellement en soins intensifs et en observation. Le même responsable a en outre précisé qu’il n’a pas encore été établi si les trois ouvriers sont morts par inhalation de gaz toxiques ou noyés dans les eaux usées.