Décès du chanteur chaabi Bensabeur Boukharouba

Le chanteur chaabi Bensabeur Boukharouba de la ville de Mostaganem est décédé samedi à l’âge de 58 ans des suites d’une maladie, a-t-on appris dimanche auprès de sa famille.

Né en 1964 à Mostaganem, le regretté cheikh Bensabeur Boukharouba a montré, dès son jeune âge, son intérêt pour la chanson chaabie, influencé par son père, musicien virtuose de la guitare, et par son frère ainé, cheikh Mustapha Boukharouba, qui excellait dans le genre musical authentique. Le défunt avait commencé son parcours artistique en 1980 au sein de l’association «En-Noudjoum», qui était présidée par Cheikh Boukhadmi, joueur dans un premier temps du Banjo avant de devenir chanteur du Chaabi (chanson populaire) animant des soirées artistiques, des fêtes familiales et de nombreux festivals locaux et nationaux. Le regretté Cheikh Bensabeur Boukharrouba interprétait des qacidate du patrimoine de poètes connus. Il s’est illustré notamment par l’interprétation de la célèbre chanson «Essadek Nabina» qui a obtenu la deuxième place au concours national de la chanson chaabie en 2009, organisé dans le cadre du festival culturel national de la chanson populaire à Alger. Le corps du défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière «Oued El hadaik» à hai «Debdaba», dans la commune de Sayada (wilaya de Mostaganem).