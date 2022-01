<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Décès du doyen des imams Hadj Benanôum à l’âge de 100 ans</span>

C’est avec une grande tristesse que les habitants de Bel Abbés ont appris hier matin, la mort de Cheikh Benanôum, réputé pour être le doyen des imams et prêcheurs de la wilaya.

A la retraite depuis plus d’une vingtaine d’années, l’imam Hadj Benanôum Ould Adda est né au vieux quartier de Graba (Emir Abdelkader) le 16 décembre 1921, a appris le Saint Coran à l’âge de 16 ans et s’est instruit chez Cheikh Ben Abbou et El Hadi Senoussi, et fut le premier prêcheur de la mosquée Abou Bakr sise au centre ville, qui était une église avant d’être transformée en mosquée au début des années 1970 puis reconstruite dans son état actuel vers la fin des années 1980.

Affaibli par le poids de l’âge, Hadj Benanôum se déplaçait rarement ces dernières années, préférant savourer sa vie familiale dans sa maison au quartier Crampel de Bel Abbés. Cheikh Benanôum nous a donc quitté hier samedi matin à l’âge de cent ans.

Ouest Tribune lui avait consacré un hommage le 18 décembre 2021 pour son centième anniversaire. Le défunt a été inhumé hier après la prière d’Al Asr au cimetière de Sidi Bel Abbés après la prière d’El Janaza accomplie dans sa mosquée d’enfance d’Abou Bakr au centre ville de la Mekerra.

M.Bekkar