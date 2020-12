Décès du journaliste Djaddour Salah Eddine Kaddour

Le journaliste de la direction régionale Ouest de l’APS Djaddour Salah Eddine Kaddour est décédé, dans la nuit du jeudi à vendredi, à l’âge de 53 ans, des suites d’une longue maladie.

Le défunt a exercé dans plusieurs rédactions avant de rejoindre, en 2004, le bureau d’Oran de l’’agence pour s’occuper notamment des secteurs de l’enseignement supérieur et culturel ainsi que du mouvement associatif local.

Son enterrement était prévu vendredi après la prière du dohr au cimetière d’Aîn El Beïda (Oran).

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que le Directeur général de l’APS, Fakhreddine Beldi, et l’ensemble des journalistes et employés de l’Agence, présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.