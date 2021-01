<span style='text-decoration: underline;'>Dakar 2021/Moto</span>:<br><span style='color:red;'>Décès du pilote français Pierre Cherpin</span>

Le pilote français amateur Pierre Cherpin, qui souffrait d’un traumatisme crânien après une chute lors de la septième étape du Dakar 2021, est décédé lors de son transfert en France, a annoncé vendredi l’organisateur du rallye-raid.

«C’est au cours de son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la France que» ce chef d’entreprise de 52 ans «est décédé des suites de blessures consécutives à une chute survenue au cours de la 7e étape Ha’il – Sakaka, le 10 janvier», selon un communiqué. Il s’agit du premier décès de l’édition 2021 de l’épreuve. L’an passé, le Portugais Paulo Gonçalves avait trouvé la mort lors de la 7e étape, entre Ryad et Wadi Ad-Dawasir en Arabie saoudite. Pour Pierre Cherpin, il s’agissait de sa quatrième participation (2009, 2012, 2015 et 2021). Après sa chute, «les secours dépêchés sur place par hélicoptère l’avaient rejoint alors qu’il était inconscient. Transporté à l’hôpital de Sakaka, son bilan médical faisait état d’un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance», selon le communiqué.