Décès du professeur Ahmed Yamani des suites de la Covid-19

Le scientifique en électronique, le professeur Ahmed Yamani, est décédé dimanche à l’âge de 64 ans à l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf d’El Bayadh des suites de la Covid-19, a-t-on appris des proches du défunt.

L’homme de sciences est détenteur de plusieurs diplômes supérieurs d’universités européennes et américaines dont une licence d’Etat en électronique et fut major de promotion d’excellence à l’université de Sheffield d’Angleterre. Il a également décroché un diplôme de doctorat en télécommunications et électronique de la même université.

Le regretté Ahmed Yamani a fondé le centre de soudure et de maîtrise relevant du Haut commissariat à la recherche auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il a aussi enseigné à l’université « Roi Fahd » du pétrole et des minerais en Arabie Saoudite et fonda l’Institut « Yamani Technologies » à Alger.

Membre et fondateur de l’Académie algérienne de technologies, il a décroché la « médaille Socrate » des sciences de l’académie d’Oxford en Grande Bretagne et fut membre influent à l’Institut américain de génie électrique et d’électronique et lauréat du prix du meilleur gérant en 2014 à Vienne (Autriche), entre autres prix et diplômes scientifiques internationaux.

Les habitants de la wilaya d’El Bayadh très attristés, ont rendu un vibrant hommage au Pr Yamani louant ses qualités et son grand niveau de connaissances.

L’enterrement du défunt est prévu après la prière d’El Asr (fin d’après-midi) au cimetière du village « Petit Mécheria » relevant de la commune d’El Bayadh.