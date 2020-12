<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Décès du responsable de la commission médicale de la fédération algérienne de karaté, Dr Zohir Djoudi</span>

Le responsable de la commission médicale de la Fédération algérienne de karaté, le Docteur Mohamed Zohir Djoudi est décédé mardi des suites du coronavirus, a-t-on appris auprès du président de l’instance, Slimane Mesdoui.

«Le Dr Djoudi était hospitalisé depuis près de 40 jours, et il avait lutté de toutes ses forces, mais le coronavirus a fini par l’emporter» a indiqué le premier responsable de la FAK, en profitant de l’occasion pour présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt.

Outre son poste de responsable de la commission médicale de la Fédération algérienne de karaté, le Docteur Djoudi était membre de la commission médicale du Comité olympique algérien (COA), et surtout président de la commission médicale de la Confédération africaine de karaté.

Deux postes qui lui ont valu une renommée internationale. Il est le deuxième responsable du COA à être emporté par le Covid-19 au cours des quinze derniers jours, après le trésorier Rabah Chebbah, décédé le 8 décembre courant.

Outre son poste au COA, Chebbah était président de la Fédération algérienne de lutte, et sa disparition avait également suscité une vive émotion au sein de la famille sportive algérienne.