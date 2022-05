Décès d’un policier en service percuté par un camion à Relizane

Un policier relevant de la Sûreté de Daira de Zemmora (Relizane) est mort après avoir été percuté, lundi, lors de l’exercice de ses fonctions, par un conducteur de camion, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La DGSN a fait état du décès, mardi matin, du policier Khedim Mohamed, percuté lundi lors de l’exercice de ses fonctions, par un conducteur de camion.

«Le chauffard, âgé de 22 ans, a été arrêté par les services de sûreté de la wilaya de Relizane». Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires compétentes pour déterminer les circonstances de l’incident, ajoute-t-on de même source.

Selon les explications de la DGSN, «le chauffeur du camion a refusé d’obtempérer aux ordres des policiers, au niveau du carrefour dans le quartier Keddouri (commune de Zemmora).

Ce dernier a percuté et traîné la victime, lui causant de graves blessures, avant d’être transféré en urgence «à l’hôpital de Relizane, où il a succombé à ses blessures mardi matin».

A la suite de cet incident, «le DGSN, Farid Bencheikh, a adressé, en son nom et au nom de tous les fonctionnaires de la Sûreté nationale, ses condoléances et sa compassion à la famille du défunt et dépêché de hauts cadres de la sûreté nationale, à leur tête le directeur de la santé, de l’action sociale et des activités sportives, l’inspecteur régional de la police de l’Ouest et le Chef de la Sûreté de Daira de Relizane, et ce, afin de présenter leurs condoléances à la famille du défunt».

Le policier Khedim Mohamed a été inhumé mardi après-midi au cimetière de la commune Sidi Lazreg à la Daira de Mendas (Relizane).