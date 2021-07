<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Décès d’une famille de cinq personnes à Kouba suite à une intoxication au CO</span>

Cinq membres d’une même famille sont décédés à la cité Jolie Vue dans la commune de Kouba (Alger), suite à une intoxication au gaz de monoxyde de carbone (CO) émanant du chauffe-eau de leur domicile, ont indiqué samedi les services de la protection civile de la wilaya d’Alger.

Les services de la protection civile ont enregistré vendredi après-midi un accident tragique suite au décès de cinq membres d’une famille intoxiqués au CO émanant du chauffe-eau de leur domicile, a déclaré à l’APS le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l’information à la direction de la protection civile d’Alger. Il s’agit d’un père de famille âgé de 52 ans, de sa femme, 51 ans, et de leur trois garçons âgés entre 13 et 21 ans. Les corps des victimes ont été transférés par les agents de la protection civile vers la morgue d’El-Alia, tandis qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances de cet accident. Le lieutenant Benkhalfallah a appelé, à cet effet, à davantage de prudence et de vigilance pour éviter de tels accidents, insistant sur le respect des règles et normes de sécurité lors de l’usage d’équipements fonctionnant au gaz et leur contrôle périodique.