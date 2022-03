Décès en martyrs de trois militaires à Timiaouine : condoléances du Président Tebboune

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté dimanche ses condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des trois militaires décédés en martyrs sur la bande frontalière dans la région de Timiaouine (Bordj Badji Mokhtar) en défendant l’intégrité du territoire national.

« ‘A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+. Mes sincères condoléances aux familles des martyrs du devoir national et à la famille de l’ANP, suite au décès du sous-lieutenant de carrière Ikhlef Rédha, et des caporaux contractuels Tareb Ilyes et Ali Abdelkader Houari, morts en martyrs en défendant l’intégrité du territoire national. Paix à l’âme de nos valeureux Chouhada », a écrit le président de la République sur son compte Twitter