<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Décisions urgentes pour lutter contre la propagation de la Covid-19</span>

Les services de la wilaya de Mostaganem ont annoncé jeudi des décisions urgentes pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le wali de Mostaganem, Aissa Boulahya a instruit, lors d’une réunion hier soir, en présence des services concernés, de former une cellule de wilaya pour veiller au respect du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Et, des opérations de contrôle de l’application de ces dispositions préventives seront menées au niveau des locaux commerciaux et des marchés, a-t-on ajouté, précisant en cas d’infractions, des sanctions allant jusqu’à la fermeture seront prises. Le responsable a convoqué la cellule de crise pour une réunion dans le but de réfléchir à une stratégie pour faire face à la pandémie, qui prévoit notamment la fourniture de matériel médical aux personnels médicaux et établissements de santé, afin qu’ils puissent faire face à toute éventualité durant la saison hivernale. Cette commission s’attèlera également à élaborer un vaste programme d’information pour sensibiliser les citoyens sur l’application stricte des mesures préventives, notamment l’utilisation du masque de protection et le respect de la distanciation physique.

M. Boulahya a adressé des orientations pour entamer des actions de désinfection des établissements hospitaliers ainsi que des lieux publics des communes et des dairas, en plus des sièges d’administrations publiques, surtout les services qui accueillent beaucoup de citoyens, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Mostaganem a enregistré du 29 octobre au 4 novembre, 48 cas confirmés d’atteinte à la Covid-19. 856 cas ont été recensés dans la wilaya depuis le début de la pandémie jusqu’à hier mercredi, dont 7 cas se trouvant actuellement en réanimation, selon les chiffres officiels.