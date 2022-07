Déclassement de deux parcelles pour la réalisation d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer

Deux parcelles de terre ont été déclassées dans la région de Cap Blanc (commune de Ain kerma) à Oran, pour la réalisation d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer, en vertu de deux décrets exécutifs publiés au Journal officiel (JO) n 46.

Il s’agit du décret n 22-244 signé par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahamane le 30 juin dernier, portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale au lieu dit Cap Blanc, du régime forestier national, pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer. Ainsi, cette parcelle d’une superficie de 2 ha et 74 a et 86 ca, est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation de cette nouvelle station. Le second décret exécutif, n 22-245, a pour objectif le déclassement d’une parcelle de terre agricole dans la même région, d’une superficie de 1 ha, 24 a et 60 ca.