Décor des façades…

Une réunion du conseil exécutif de la wilaya a eu lieu jeudi dernier pour examiner les actions en cours ou à lancer dans le cadre de l’embellissement de la ville d’Oran en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens prévue en juin prochain. Selon la cellule de communication de la wilaya, cette réunion présidée par le wali Saïd Sayoud, « a traité différentes propositions liées aux projets de développement local et à l’amélioration du cadre de vie des citoyens». Le wali, précise le communiqué, aurait insisté sur la nécessité d’accorder la priorité aux projets visant à donner une belle image à la ville d’Oran en prévision des JM. S’adressant aux chefs de daïras et aux directeurs de l’exécutif concernés, le wali a mis en avant l’importance de lancer des opérations d’embellissement permettant de contribuer à la pleine réussite de l’évènement sportif. Ainsi, tout porte à croire que les autorités locales, à moins de six mois de l’ouverture des jeux méditerranéens, veulent axer les efforts sur l’embellissement de la cité après l’achèvement global des nouvelles infrastructures sportives ainsi que la rénovation et la remise à niveau des anciennes installations.

En marge de la cérémonie d’ouverture d’une session de formation dédiée aux bénévoles des JM, M. Said Sayoud avait indiqué que les mois à venir seront consacrés «au lancement de nouveaux projets visant l’embellissement de la ville afin que cette dernière accueille ses hôtes dans les meilleures conditions». Commentant cette actualité, des mauvaises langues locales, plutôt bien avisées s’inquiétaient de savoir si les visiteurs d’Oran à l’occasion des jeux méditerranéens, allaient se rendre au marché de l’ex-rue de la Bastille, faire un tour dans les vieilles ruelles délabrées de Sidi El Houari, visiter le palais du Bey et la Mosquée du Pacha en attente de réhabilitation depuis des lustres, entrer dans le bel édifice de la grande Mairie toujours fermée depuis l’arrêt du chantier de rénovation des structures intérieures du bâtiment… ou simplement faire une balade au coeur de certains anciens quartiers comme les Hlm, ou M’dina Jdida, ou dans certains recoins du centre ville truffés d’immondices et de déchets. Fort heureusement pourrait-on dire, le circuit touristique réservé aux visiteurs sera, comme toujours, bien délimité et à l’évidence bien nettoyé et préparé, entre les sites de résidence officiels, le front de mer, la place d’armes, et l’incontournable chapelle de Santa-cruz… On n’aborde pas impunément l’embellissement d’une grande ville avec la même culture des tâtonnements et du décor des façades…

Par S.Benali