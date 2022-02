<span style='text-decoration: underline;'>Des carcasses et des quartiers de viande d’âne saisis par les gendarmes</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte d’un atelier d’abattage clandestin à Mers El Kébir</span>

Des carcasses et des quartiers de viande d’âne ont été découverts, avant-hier, mardi, en fin d’après midi, dans un atelier clandestin, installé dans la municipalité de Mers El Kébir et ce, lors d’une opération coup de poing de contrôle, qui a été menée par les éléments de la gendarmerie nationale, apprend-on de sources sécuritaires.

Cette opération a ciblé un atelier d’abattage clandestin, situé dans le bourg Dadayoum, sur les hauteurs de Mers El Kébir, suite à une plainte déposée auprès de la gendarmerie nationale par le propriétaire d’un troupeau de moutons de la région, qui a fait état du vol de quatre têtes d’ovins. L’opération en question s’est soldée par la découverte de trois carcasses d’ânes, dont la viande aurait, déjà, été bazardée par le mis en cause et ce, en plus des quatre moutons volés, qui ont été déjà égorgés pour être revendus. Le mis en cause active dans l’informel au sein du marché communal des fruits et légumes du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, indiquent nos sources. Il disposerait en ce lieu commercial d’une table sur laquelle il proposait à la vente de la viande de volaille provenant de l’abattage clandestin, entre autres. L’auteur de cette infraction au code du commerce a été interpellé par les gendarmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette sordide affaire, qui a écœuré la population, notamment la clientèle des revendeurs de viande, dudit marché, activant allégrement dans l’informel, qui naviguent dans le sillage de l’abattage clandestin.

Rachid Boutlélis