<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Découverte d’un corps sans vie s’apparentant à celui d’un jeune homme disparu, Fekri Benchenane</span>

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Oran ont repêché lundi un cadavre supposé être celui du youtubeur Fekri Benchenane, activement recherché depuis mercredi dernier.

Le responsable de la communication à la Direction de la protection civile de la wilaya d’Oran, le capitaine Abdelkader Bellala, a indiqué que le cadavre, repêché dans une zone rocheuse près de la crique Capo Rosso, dans la commune de Bir El-Djir, sera identifié par les services médico-légaux. Des témoins ont confirmé cependant que les caractéristiques du cadavre et ses vêtements correspondaient à celles du jeune homme disparu, le youtubeur Fekri Benchenane dit Fekrinou, porté disparu lors d’une sortie pour faire du sport au niveau de la forêt «El Menzah» mercredi dernier. Cette disparition a provoqué un élan de sympathie et de solidarité où des centaines de personnes ont participé aux recherches. Les services de la protection civile ont également mobilisé de grands moyens pour le ratissage de la zone, à l’instar de l’équipe de recherche et d’intervention en terrain accidenté et de la brigade cynotechnique. Le corps a été retrouvé, dans une falaise menant à la plage de Capo Rosso, par un athlète qui connaît la région. Les services de médecine légale devront identifier le corps dans les prochaines heures, selon la protection civile.