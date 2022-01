<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Guinée équatoriale</span>:<br><span style='color:red;'>Déçus, les «Verts» évitent la presse</span>

Déçus et abattus, les joueurs de l’équipe nationale de football, ont évité de répondre aux questions des journalistes, à l’issue de la surprenante défaite concédée dimanche soir face à la Guinée équatoriale (0-1), comptant pour la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022), au Cameroun (9 janvier – 6 février).

Seul le latéral droit, Youcef Atal (OGC Nice/ France) a voulu prendre ses responsabilités, en s’arrêtant dans la zone mixte à l’issue de la partie. « Nous avons tout fait pour l’emporter, on a tout donné, mais ça n’a pas marché. Il y’a des moments difficiles comme ça. Cela fait longtemps qu’on travaille ensemble, on a fait de bons matchs, on avait gagné. Nous sommes comme une famille. Nous sommes conscients de la difficulté dans laquelle on est. Nous allons continuer à travailler avec la ferme intention de se relever dès le prochain match pour se qualifier au prochain tour» a-t-il indiqué. Contraints au rachat après le semi-échec concédé d’entrée mardi face à la Sierra-Leone (0-0), les champions d’Afrique ont été piégés par le « Nzalang Nacional». L’unique but de la partie a été inscrit par Esteban Obiang (70e). Dos au mur, les « Verts « devront impérativement l’emporter jeudi face à la Côte d’Ivoire au stade de Japoma (17h00), pour espérer arracher leur qualification pour les 1/8es de finale. Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire a été accrochée un peu plus tôt dans la journée, dans le temps additionnel, par la Sierra-Leone (2-2). Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du classement avec 4 points, devant la Guinée équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone occupe la 3e place (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec un seul point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.