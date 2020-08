Déficit de culture et de responsabilité citoyenne…

Le site côtier de la « Madrague », dans la commune de Aïn El Türck, a été judicieusement évoqué hier par notre confrère à Ouest Tribune pour illustrer l’ampleur de la régression et de la désolation qui règnent depuis des décennies sur cette zone du littoral oranais jadis connue et appréciée pour sa splendeur et son attractivité. Relatant l’odieux parcours imposé à cette station balnéaire transformée en «zone de recasement» par les gestionnaires élus successifs, notre ami Karim a déploré, à juste titre, le véritable «massacre» urbain de cette zone qui était pourtant porteuse d’atouts indéniables pour la promotion du tourisme. Livrée elle aussi aux prédateurs venus de tous les coins du pays, «la madrague», comme bien d’autres sites du littoral oranais, n’est plus aujourd’hui qu’un vulgaire ramassis de maisons et d’habitations illicites réalisées dans l’impunité, voire même avec la complicité de certains acteurs installés dans les rouages de l’administration locale. Ici, comme dans bien d’autres collectivités locales, le règne de la corruption et du clanisme était le seul moteur d’animation, et de motivation des acteurs présumés politiques en course pour le contrôle des commandes des APC. Fatalement, pour faire élire leurs partisans, les grosses cylindrées partisanes ont favorisé ici et là l’arrivée de nouvelles familles occupant un bidonville ou même squattant un bien communal dans une impunité totale. La «politique» des centres de recasement où l’on rassemblait les mal-logés dans une anarchie totale en vue de les reloger à la prochaine livraison de logement neufs, a été une terrible «astuce» permettant à certains acteurs de s’enrichir discrètement et rapidement, notamment à Oran et dans d’autres communes de la Wilaya gangrenées par le laxisme et l’incompétence à tous les niveaux de prise en charge des affaires publiques. L’histoire urbaine de ce vieux site balnéaire de «la Madrague» illustre on ne peut mieux le parcours scandaleux et la fatale destinée de la plupart des zones dites touristiques, mais qui cumulent des tares, des dérives et des déficits dans tous les domaines. Y compris en termes de culture et de responsabilité citoyenne…

Par S.Benali