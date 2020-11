Déficit de culture et de responsabilité citoyenne

La semaine dernière, la délégation communale «El Emir», couvrant le centre urbain de la ville d’Oran, avait annoncé le lancement d’une nouvelle opération visant à supprimer de la chaussée tout ce qui peut empêcher les automobilistes de stationner librement. Avec le concours des éléments de la sûreté de Wilaya, les services communaux ont courageusement pris cette initiative devant permettre, on l’espère, d’assainir le paysage urbain au centre ville de tous ces objets hétéroclites posés devant des devantures d’immeubles et de magasins en guise de «réservation du point de stationnement». Mais ce serait plutôt une «confiscation» de l’espace public par les propriétaires et employés des magasins qui parfois occupent l’endroit avec une planche, un bidon, un parpaing, ou parfois une chaise ou même une table, laissé sur place même durant la nuit. Le phénomène, qui existe depuis bien longtemps, a fini par être «accepté» et inscrit en pratique banale et courante, dans une sorte de «normalité» sociale où les valeurs citoyennes semblent ignorées, voire même méprisées par bon nombre d’individus qui pensent vraiment que la voie publique face à la devanture de leur magasin leur appartient. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à fixer au sol deux poteaux reliés par une chaîne ou des bornes en béton, pour empêcher les autres automobilistes de stationner sur «leur territoire». Et cela sans aucune autorisation des services communaux concernés qui ne sont que très rarement sollicités. Il est donc bien heureux de voir que des élus locaux s’intéressent enfin à cette situation d’anarchie qui porte atteinte à la liberté de circuler et de stationner, et qui représente en outre un réel danger pour la sécurité des piétons. Malheureusement, dans l’approche et l’organisation même de cette opération, on se rend compte que la démarche s’inscrit, comme toujours, dans ce même type de «campagne organisée», dont l’impact et les résultats immédiats risquent d’être éphémères. Un peu à l’image des campagnes lancées de temps à autre pour le nettoiement de quartiers, le ramassage des déchets inertes ou des chiens errants, le squat des trottoirs par les commerçants illicites, la prolifération des baraques de bidonvilles, le rafistolage des façades d’immeubles, ou encore la consolidation du vieux bâti et des monuments historiques , et bien d’autres dossiers importants, en éternelle instance, et qui sont épisodiquement évoqués par des autorités locales impuissantes face à l’ampleur de l’incompétence et du laxisme ambiant. Mais aussi, il faut bien l’admettre, face au cruel déficit de culture et de responsabilité citoyenne qui forge, depuis des décennies, une inversion des valeurs élémentaires du vivre ensemble.

Par S.Benali