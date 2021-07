Déficit d’éducation et de culture de la citoyenneté….

Évoquant le phénomène de l’occupation des plages par les solariums, autorisés ou clandestins, notre confrère à Ouest Tribune a eu raison de dénoncer le «fait accompli auquel doivent faire face les autorités locales à Aïn El Türck». Cette saison estivale, comme toutes celles qui l’ont précédée, risque fort elle aussi d’être pénalisée, voire gangrenée, par les comportements et les pratiques aux contours mafieux permettant à des énergumènes de tout bord de s’accaparer de grandes surfaces de sable en bordure de l’eau pour y implanter leur tables chaises et parasols. Et gare à ceux qui osent contester ces abus et ces atteintes à la gratuité des plages pourtant à chaque fois prononcée et rappelée par les discours et les instructions des pouvoirs publics. Lors du coup d’envoi de la saison estivale 2021, le wali en poste, comme ses prédécesseurs, a lui aussi demandé fermement aux différents gestionnaires locaux d’appliquer et de faire respecter toutes les mesures édictées concernant la gratuité des plages, le libre accès au rivage, l’hygiène et la propreté, et bien d’autres actions et recommandations figurant chaque année au programme des préparatifs de la saison estivale. En ces premières journées estivales, qui annoncent un été caniculaire, le flux des estivants est de plus en plus important. La peur et les désagréments de la crise sanitaire semblent avoir gonflé les envies d’évasion et de détente en bord de mer. Et la forte demande ne peut que générer une plus grande offre de services, formels ou informels, tous créneaux confondus. Les nombreuses rangées de solarium, les gardiens de voitures autoproclamés qui pullulent à tous les endroits le long du littoral, les gargotes improvisées et les marchands ambulants installés sur l’espace public, illustrent l’ampleur de l’anarchie qui règne encore ici et là à travers les plages de la commune. Il est ainsi difficile de croire que les mesures adoptées cette année, telle que la mise en place d’un administrateur de plage avec deux élus pour l’assister, puissent suffire à répondre aux objectifs d’assainissement et d’amélioration du fonctionnement de ces sites dédiés au tourisme local balnéaire. Tant il est vrai qu’au-delà des Lois et

des règlements devant être respectés, il s’agit aussi d’un problème de société où les équations du chômage et de la misère s’ajoutent au déficit d’éducation et de culture de la citoyenneté….

Par S.Benali