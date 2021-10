Déficit d’information et de communication

A huit mois avant le grand rendez-vous sportif qui sera organisé à Oran, «Tout le monde au Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) «est amplement satisfait de l’évolution des préparatifs de l’événement» par les responsables algériens concernés. C’est là en tout cas une annonce faite il y a quelques jours à l’APS par Salim Iles, le directeur général du comité local d’organisation des JM d’Oran. Un rapport concernant le travail réalisé par les 12 commissions du Comité d’organisation, ainsi que le travail qui reste à réaliser, a été en effet présenté aux membres du comité international lors de l’assemblée générale de cette instance sportive qui s’est déroulée en ligne le 14 octobre dernier. Voulant en savoir plus sur le bilan des préparatifs des JM d’Oran, bon nombre d’Oranais, comme le chroniqueur, légitimement curieux se sont rendus sur les pages du sité officiel du comité international – cijm.org – ainsi que celui du comité local d’organisation – oran2022.dz – On a ainsi appris que l’assemblée générale du CIJM organisée le 14 octobre dernier a été marquée par un changement à la présidence du Comité International puisque l’Algérien Amar Addadi, après 18 ans au poste de président, a été remplacé par l’Italien Davide Tizzano, seul candidat élu à l’unanimité. Et parmi les sept membres élus nouveau Comité Exécutif figure l’Algérien Abderrahmane Hammad du Comité national olympique. Mais concernant le travail effectué à ce jour par notre comité local d’Organisation, les recherches sont vaines sur ces plates-formes d’information, notamment sur le site du comité algérien d’organisation où l’information la plus récente remonte au 30 septembre dernier et concerne un concours de la meilleure affiche. Le site officiel du CIJM faisait mention d’une «présentation de l’état d’avancement des préparatifs, dans les villes organisatrices des prochains Jeux Méditerranéens, Oran en 2022 et Tarente en 2026», sans aucun autre détail ou précision. Selon les mauvaises langues locales, si les membres du CIJM ont été «amplement satisfaits» de l’évolution des préparatifs de l’événement, tous les Oranais concernés seraient en droit de connaître et d’évaluer eux aussi l’état des lieux actuel et le bilan des actions engagées. Sans nullement remettre en cause ni même critiquer les propos des uns et des autres, il faut bien reconnaître que le déficit d’information et de communication sur ce volet important des préparatifs des JM sur tous les registres ne peut que semer le doute et les suspicions au sein de l’opinion locale…

Par S.Benali