<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Dégâts considérables suites aux intempéries à Ain Dheb</span>

La grêle et les fortes pluies orageuses enregistrées dans la daira de Ain Dheb (wilaya de Tiaret) ont causé des dégâts considérables notamment aux récoltes, a-t-on appris mercredi du chef de daira, Mohamed Abdelwareth.

Les communes d’Ain Dheb et de Chehaima ont enregistré hier en fin d’après midi la chute de grêle en quantités considérables accompagnée de fortes pluies provoquant la crue de oued Melidi dans le centre d’Ain Dheb et d’un autre oued à l’entrée de la ville, ainsi qu’un blocage des réseaux d’assainissement et de cours d’eau.

Les eaux ont également provoqué des inondations dans certaines parties de la commune d’Ain Dheb et des dégâts aux toitures de vieilles maisons en tuiles, a-t-on indiqué Des arbres ont été arrachés et des vitres de véhicules brisées par la grêle, en plus de gros dommages aux récoltes dans les deux communes .



Le chef de daira d’Ain Dheb a fait savoir qu’un Comité de suivi des intempéries de la daira composé des différents services concernés est intervenu immédiatement pour l’ouverture des cours d’eau et a lancé mercredi l’opération de recensement des dégâts. Pour sa part, le directeur par intérim des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Tiaret, Mehdi Kouadria a indiqué qu’un nombre considérable d’agriculteurs ont vu leurs récoltes endommagées à cause de la grêle et des fortes pluies. Ces pertes seront comptabilisés avec précision et les résultats seront annoncés ultérieurement. Le chargé d’information auprès des services de la Protection civile a quant à lui fait état de deux incidents survenus suite aux fortes pluies à Ain Dheb, dont un accident de la circulation sur la route nationale (RN 23) sans faire de victimes et des infiltrations d’eaux dans une habitation.