<span style='text-decoration: underline;'>2021 à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Dégel des projets pour booster l’investissement</span>

Le secteur de l’investissement a été boosté, durant l’année 2021 dans la wilaya d’Oran, par le dégel de projets d’investissement à travers la levée des entraves freinant leur mise en exploitation, ainsi que la création de mini zones d’activités à même d’instaurer un climat favorable aux jeunes investisseurs.

Pour ce faire, une commission de wilaya chargée du suivi et de la levée des entraves a étudié, dans un premier temps, les dossiers de 40 projets d’investissement finalisés ou en voie de réalisation et qui se trouvent, actuellement, en phase de levée des entraves. Parmi ces dossiers, trois nécessitant un traitement à un plus haut niveau, ont été soumis à une commission nationale. Afin de concrétiser ces investissements générateurs de richesses et d’emplois, une opération de recensement de projets d’investissement gelés se poursuit pour les soumettre à la commission de wilaya chargée de lever les entraves dans les plus brefs délais. Le retard dans la concrétisation des projets d’investissement est principalement dû au manque d’aménagement des zones d’activités et à des blocages administratifs, et ce dans différents secteurs d’activités, à l’instar des industries de transformation et alimentaires, le tourisme, les structures sportives et les services.

L’opération de levée des entraves sur les projets d’investissement intervient ainsi dans le cadre des orientations des pouvoirs publics pour mettre fin à la bureaucratie et faciliter les procédures administratives aux investisseurs. D’autre part, la wilaya d’Oran a vu cette année l’entrée en exploitation de 30 nouveaux projets d’investissement, notamment dans les domaines de la fabrication de matériel médical, des industries alimentaires, du plastique et du bois, entre autres projets impulsant une dynamique de développement à la wilaya. Le complexe d’oxygène médical «Rayan Ox» de Bettioua (est d’Oran) d’une capacité de production de 100.000 litres par jour, est l’un des plus importants investissements entrés en production cette année. Il répond aux besoins des établissements hospitaliers à travers le pays, particulièrement avec la demande croissante sur l’oxygène médical utilisé dans la prise en charge des malades du Covid-19.

Dans le domaine de l’industrie alimentaire, plusieurs unités sont entrées en exploitation, dont une conserverie de poissons (fruits de mer et thon) dans la commune d’Es-Senia et une biscuiterie dans la commune de Boutlelis, alors que l’industrie du bois et du liège a été renforcée par une usine de production de mobiliers de maison et de bureaux dans la commune d’El-Kerma. Plus de 270 projets sont actuellement en cours de réalisation dans la wilaya sur 757 projets agréés jusqu’à fin 2019 avec une perspective de création de 61.500 postes d’emplois.

Instaurer un climat favorable à l’investissement

Pour être au diapason de la dynamique que connaît la wilaya d’Oran dans le secteur de l’investissement, des mini zones d’activités ont été créées en 2021 au profit des jeunes investisseurs dans plusieurs communes, en plus de la réhabilitation de différentes zones d’activités pour fournir les conditions adéquates aux investisseurs.

Il y a actuellement, selon la direction de l’Industrie, quatre (4) mini zones d’activités en cours de réalisation dans les communes de Bethioua, Mers El-Hadjadj, Aïn El-Bia et Misserghine, en attendant de les généraliser à l’ensemble des communes de la wilaya. Une mini zone d’activités s’étend en moyenne sur 5 hectares, avec une superficie allouée aux startups et porteurs de projets, dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, allant de 200 à 500 mètres carrés.

La création de mini zones d’activités vise à développer l’économie locale et créer des opportunités d’emploi ainsi que des sources supplémentaires de revenus pour les communes. D’autre part, des opérations de réhabilitation sont actuellement menées dans sept (7) zones d’activités des communes d’El-Kerma, Sidi Chahmi, Oued Tlelat, Boufatis, Benfréha, Hassi Benokba et Boutlelis, sur une superficie globale de près de 230 hectares. Les travaux de réhabilitation portent sur le raccordement à l’énergie électrique et au gaz naturel, la réfection des réseaux d’assainissement et d’eau potable, selon la direction de l’Industrie, qui a noté que les travaux dans les zones d’activités de Boutlelis et Oued Tlélat sont en phase de réception.

Le foncier industriel de la wilaya est constitué de 35 zones d’activités d’une superficie globale de 1.230 ha et 5 zones industrielles à Es-Senia, Hassi Ameur et Arzew, dont la superficie globale dépasse 4.000 ha, en plus de la zone industrielle de Bethioua (592 ha), en phase d’achèvement des procédures. La wilaya d’Oran compte plus de 27.000 petites et moyennes entreprises dans différents secteurs d’activité, génératrices de plus de 125.000 postes d’emploi.