<span style='text-decoration: underline;'>Sid-Ali Khaldi</span>:<br><span style='color:red;'>Dégel prochain des projets du secteur de la jeunesse et des sports dans le Sud</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a annoncé dimanche depuis la wilaya de Ghardaïa, «le dégel prochain des projets du secteur pour les wilayas du Sud, sur décision du Président de la République».

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt particulier à la réalisation des infrastructures ayant trait au secteur de la Jeunesse et des Sports, notamment dans les wilayas du Sud», a souligné le ministre lors sa visite de travail d’une journée dans la wilaya. En inspectant quelques projets du secteur, en cours de finition, notamment la piscine semi-olympique de Berriane réalisée pour un cout de 300 millions DA et ayant accusé un retard considérable du fait de contraintes techniques et topographiques, il a exhorté les responsables locaux du secteur à activer leur achèvement pour permettre aux jeunes de la région de s’émanciper et de pratiquer leurs sports favoris. Sid-Ali Khaldi, qui est accompagné de la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri, a visité et inauguré des structures du secteur dans la vallée du Mzab, notamment dans les communes de Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf, dont le complexe omnisports de la commune d’El-Atteuf, le pôle sportif d’Oued-Nechou, l’auberge de jeunes de Bouhraoua et le planétarium de Ghardaia. Le ministre s’est enquis sur sites des attentes et doléances des jeunes de la région, notamment le planétarium de Ghardaia (site de Bouhraoua) qui connait des problèmes de renouvellement de la connexion satellitaire, la révision des prix d’accès aux structures de sport pour les jeunes, et le développement du sport des petites catégories pour permettre l’émergence de jeunes talents. La délégation ministérielle rencontrera en fin d’après-midi au siège de la wilaya les cadres du secteur et les représentants du mouvement associatif locaux.