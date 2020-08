<span style='text-decoration: underline;'>Secteur urbain d’El Othmania</span>:<br><span style='color:red;'>Délibération du concours du meilleur espace vert</span>

Dans le cadre du programme des activités vertes et des actions pour la préservation de l’environnement au niveau des divers quartiers qui relèvent des différentes communes de la wilaya d’Oran, les services du secteur urbain d’El Othmania organisent un concours du meilleur espace vert des quartiers qui relèvent dudit secteur urbain sur initiative des habitants desdits quartiers.

A cet effet, quelque 11 comités de quartiers dudit secteur participent à cette manifestation, ils s’impliquent sur le terrain en participant à cette compétition par des opérations d’embellissement, de nettoyage des différents espaces verts dudit secteur, de plantation d’arbustes et d’éradication de points noirs.

Une commission constituée de plusieurs membres, à savoir le directeur du service technique, les représentants des sections de la protection de l’environnement, de la DHA et celui des routes et de la circulation dudit secteur, va se déplacer sur les lieux pour évaluer et sélectionner le meilleur espace vert. Les résultats concernant ladite compétition seront délibérés en marge d’une cérémonie de clôture qui sera tenue lors de la journée du Chahid le 20 du mois courant. Les lauréats seront récompensés à l’occasion.

Le but de ce genre d’activité est d’essayer d’encourager les citoyens à préserver l’environnement en créant des espaces verts pour lutter contre la pollution et multiplier les efforts dans le domaine des actions vertes et rendre à Oran son image d’antan.