<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française - Montpellier</span>:<br><span style='color:red;'>Delort de nouveau blessé aux ischios-jambiers</span>

L’attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort a con tracté une nouvelle blessure aux ischios-jambiers, samedi soir lors de la victoire en déplacement de son équipe chez l’Olympique lyonnais (2-1), ce qui devrait l’éloigner des terrains pendant un certain temps.

Le champion d’Afrique 2019 s’était déjà blessé à ce niveau au mois de janvier dernier. Samedi, il a cédé sa place à la 46′. La première mi-temps a été toutefois suffisante pour l’avant-centre de 29 ans de se montrer une nouvelle fois décisif et de contribuer à la performance de son équipe, puisque c’est lui qui a servi son coéquipier, Téji Savanier, sur l’action du premier but. C’est la 8e passe décisive pour Delort cette saison, lui qui compte également 9 buts personnels en 19 apparitions avec le MHSC. L’Algérien devrait bientôt subir de nouveaux examens médicaux pour être fixé sur la nature de sa blessure et surtout connaître la durée exacte de son indisponibilité.