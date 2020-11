Démagogie, langue de bois et mensonges à répétition…

En 2010, il y a tout juste une décennie, la ville d’Oran accueillait la seizième conférence mondiale sur le GNL, un événement économique international important, très médiatisé, qui devait disait-on, permettre à la Capitale oranaise de rehausser son image de marque et son statut de métropole belle et moderne rayonnant sur l’ouest du bassin méditerranéen. La ville, on s’en souvient, avait alors nettoyé ses façades et fleuri ses devantures. Tous les trajets incontournables au passage des délégations, des journalistes et des invités ont été éclairés, réparées, goudronnés et décorés. En moins de 24 heures, comme par magie, de grands palmiers sont sortis de terre, et du gazon et des parterres de fleurs ont soudain «poussé» ici et là le long des artères devant être empruntées par les délégations étrangères. Tandis que l’intérieur de la ville, ses quartiers et ses cités populaires clochardisées devaient rester cachés au regard des étrangers, Oran l’officielle a été rafistolée afin d’être jugée digne de recevoir les représentants du gaz mondial réunis dans la nouvelle grande infrastructure, le palais des conventions, réalisée par la Sonatrach à cet effet. Bon nombre de visiteurs ont en effet été ravis de découvrir la ville à travers une rapide randonnée. Entre la chapelle de Santa Cruz et le vieux fort espagnol qui dominent la cité, le vieux quartier de Sidi El Houari, l’incontournable Front de Mer, le théâtre, le siège de la Mairie et les deux lions surveillant l’ex- Place d’Armes, les visiteurs de marque ont fait les éloges du riche patrimoine architectural oranais. Mais à l’image de la vieille carcasse de l’Hôtel Château neuf, qui depuis plus de quarante ans déjà, défigure le paysage, la ville ne pouvait cacher aux plus critiques et aux plus curieux les laideurs et les plaies héritées chaque année par une politique criminelle de gestion gangrénée par le laxisme et la médiocrité. eau potable, assainissement, réseau routier, voiries, hygiène et santé publique, environnement, transports, éducation, logements, vieux bâti, bidonvilles… dans tous les secteurs d’activités, Oran enregistre encore et toujours des déficits et des retards alarmants. Mais à l’époque, rares étaient les voix courageuses qui osaient dénoncer les tares et les dérives d’une gouvernance locale et nationale ancrée sur la démagogie, la langue de bois et les mensonges à répétition….

Par S.Benali